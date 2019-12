POL-PDPS: Pirmasens/Versuchter Einbruch in Bürogebäude

Polizeidirektion Pirmasens

In der letzten Woche, Tatzeitraum von Donnerstag, 18:15 Uhr, bis Freitag, 09:00 Uhr, gelangten unbekannte Täter entweder durch eine offenstehende Zwischentür oder durch "Einschließen lassen" in ein Bürogebäude in der Landauer Straße 125. Im 1. Obergeschoß wurde versucht, eine Glastür aufzubrechen, was aber misslang. Da das Gebäude größtenteils alarmgesichert ist, wurde das Vorhaben offensichtlich aufgegeben. Der Sachschaden an der Tür beläuft sich auf circa 300 Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruchsversuch Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

