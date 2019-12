Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mann mit Machete bedroht Hausbewohner

Zweibrücken (ots)

Am 16.12.2019 gegen 21:30 Uhr bedrohte ein offenbar alkoholisierter bzw. unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehender Unbekannter in einem Mehrparteienanwesen in der Max-Planck-Straße zwei Männer mit einer Machete. Die sofort zum Einsatzort eilenden Polizeikräfte konnten die Machete in einem Gebüsch neben dem Anwesen sicherstellen. Dort war sie offenbar gelandet, als einer der Männer beim Gerangel mit dem Unbekannten dessen Schlag mit der Machete abwehren konnte, wodurch diese über die Brüstung des Rundgangs, der in jedem Geschoss um das Haus führt, zu Boden fiel. Der Unbekannte entfernte sich auf nicht bekannte Weise vom Tatort und konnte auch im Rahmen einer ausgedehnten Fahndung nicht ermittelt werden. Verletzt wurde niemand. Die Hintergründe der Tat sind unklar. Ob der Unbekannte tatsächlich - wie von den Zeugen gemutmaßt - außer der Machete noch eine Langwaffe mit sich führte, konnte bislang weder bestätigt noch ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Täterbeschreibung: Vermutlich Deutscher mit ortsüblichem Dialekt, 25 - 30 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlank, dunkle Kleidung, führte einen Hund (vermutlich Rottweiler) mit.

