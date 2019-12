Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit verletztem Kleinkraftradfahrer

Zweibrücken (ots)

Am 16.12.2019 gegen 07:30 Uhr kam es an der Einmündung der Kesselbachstraße in die Landauer Straße zu einem Verkehrsunfall, als eine 65-jährige Pkw-Fahrerin von der Kesselbachstraße nach links in die Landauer Straße einbiegen wollte und dabei einen von links herannahenden 16-jährigen Kleinkraftradfahrer übersah. Durch die Kollision zog sich der Zweiradfahrer eine schwere Knöchelverletzung zu, aufgrund der er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die Schäden an den Fahrzeugen belaufen sich auf ca. 5.000 EUR (Pkw) und ca. 2.000 EUR (Zweirad).

