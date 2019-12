Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht auf dem Parkplatz der BBS

Rodalben (ots)

Die 20jährige Fahrerin eines weißen Ford Fiesta stand neben dem Fahrzeug einer Freundin auf dem Parkplatz der BBS Rodalben, Gabelsberger Straße 6. Während sich die beiden unterhielten parkte neben dem Fiesta ein roter Opel Corsa mit Pirmasenser Kennzeichen aus. In dem Corsa befanden sich die Fahrerin mit einem Beifahrer. Als die Fiesta-Fahrerin 2 Minuten später zu ihrem Auto ging, stellte sie einen Schaden an der Heckstoßstange fest, der vor dem beschriebenen Ausparkmanöver noch nicht vorhanden war. Die Höhe des Schadens beträgt circa 1500 Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Unfallflucht oder dem roten Opel Corsa Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell