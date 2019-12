Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: VW Bora mit Getränkeeinkaufswagen beschädigt

Pirmasens (ots)

Der VW Bora wurde gegen 13:00 Uhr in der Arnulfstraße auf dem Parkplatz des SBK-Getränke-Shops in Höhe der Einkaufswagenstation geparkt. Circa 15 Minuten später wurde der gegenüberliegende Wasgau-Markt besucht. Als die Fahrerin gegen 13:30 Uhr zu ihrem Pkw zurückkam, stellte sie eine Beschädigung am Schweller unterhalb der Beifahrertür fest. Die Höhe stimmt genau mit der Höhe der flachen Getränke-Einkaufswägen überein. Der Schaden könnte demnach also bereits während des Einkaufs im Getränke-Shop verursacht worden sein. Die Schadenshöhe wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

