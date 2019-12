Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Gaststätte

Rodalben (ots)

Am heutigen Morgen, zwischen 01:30 Uhr und 01:50 Uhr, sind unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Straße "Am Spiegelbrunnen" eingebrochen. Ein Zeuge hatte dem Eigentümer gemeldet, dass er eine oder mehrere Personen mit Taschenlampen an der Gaststätte gesehen hatte. Obwohl die vom Eigentümer informierte Polizei zeitnah eintraf, waren die Täter bereits verschwunden. Der Geldspielautomat und der Zigarettenautomat wurden aufgebrochen. Die Gesamtschadenshöhe steht noch nicht fest, dürfte aber mindestens im mittleren vierstelligen Bereich liegen. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

