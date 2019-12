Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Husterhöhschule

Pirmasens (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 06:45 Uhr, versuchten unbekannte Täter, das Fenster zum Hausmeisterbüro der Landgraf-Ludwig-Grund-/Realschule Plus aufzuhebeln, was allerdings misslang. Danach wurde das Fenster eines Klassenzimmers aufgehebelt. Das einfache Schloss des Lehrerpultes wurde ebenfalls überwunden. Darin befindliche Schulutensilien wurden auf den Boden geworfen. Aus einem Mäppchen wurde 5 Euro Kleingeld entwendet. Der verursachte Schaden wird auf 400 Euro geschätzt. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

