Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bergungs- und Tauchereinsatz in Stolzenau beendet https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57922/4554287

Nienburg (ots)

STOLZENAU (jah) - Die Bergung des Schubleichters, der am 23.3.2020 an der Verladestelle in Stolzenau gesunken war, wurde am gestrigen Donnerstag gegen 16:30 Uhr beendet. Der zuvor leergepumpte (Wassereinbruch) und entladene (Kies) Leichter wurde ordnungsgemäß an den Dalben der Verladestelle festgemacht. Für den heutigen Freitag ist geplant, zwei ca. 6m lange Doppel-T-Träger aus Stahl an Bord des Leichters zu hieven. Diese Träger werden dann, als stabilisierende Verstärkung, im Bereich der Risse an Steuerbord und Backbord auf das Gangbord geschweißt. Nach Abnahme dieser provisorischen Sicherung durch einen Sachverständigen wird der Leichter mittels eines Schubbootes nach Stolzenau an die Liegestelle verbracht, von dort soll später er in eine Werft verlegen. Wann genau die Verlegung in die Werft erfolgt, ist noch unbekannt.

