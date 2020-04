Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ford Transit nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bad Eilsen/Ahnsen (ots)

(ma)

Am vergangenen Samstag ist ein grau/schwarzer Ford Transit gg. 17.15 Uhr in der Gemarkung Ahnsen auf der Bückeburger Straße aus Richtung Bückeburg kommend in Fahrtrichtung Ahnsen unterwegs gewesen.

Der Fahrer des Kleintransporters überholte einen Motorroller und übersah offensichtlich einen entgegenkommenden 42jährigen Kradfahrer aus Bückeburg, der sein Motorrad stark abbremsen musste und dadurch auf die Fahrbahn stürzte.

Der verursachende Fahrer des Transits entfernte sich vom Unfallort.

Der Kradfahrer zog sich schwere Verletzungen durch den Sturz zu und wurde mit Verdacht auf eine Armfraktur in das Klinikum Schaumburg verbracht.

Hinweise zu dem flüchtigen Ford Transit nimmt die Polizeistation Bad Eilsen, Tel.: 05722-90 63 40, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell