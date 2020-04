Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ehrlicher Finder - auch in prekären Zeiten

Nienburg (ots)

NIENBURG (jah) - Glück im Unglück hatte ein 44-jähriger Mann aus Nienburg. Dieser hatte am gestrigen Mittwoch gegen 20 Uhr bei einem Einzelhandelsgeschäft in der Verdener Landstraße sein Portemonnaie verloren. In diesem befanden sich neben 180 EUR Bargeld auch diverse Ausweise und Bankkarten. Ein ehrlicher Finder, ein 33-jähriger Mann aus Nienburg, verhielt sich jedoch vorbildlich und brachte die Geldbörse am gleichen Abend zur Wache nach Nienburg. Mehr noch: Er verzichtete auf jegliche ihm per Gesetz zustehenden Fundansprüche. Die Polizei konnte den Verlierer der Geldbörse umgehend informieren und diesen für einen Moment lang zum überglücklichen Gewinner küren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Daniel Jahn, PHK

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: 05021/9778-107

Fax2mail: +49 511 9695-602249

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell