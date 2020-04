Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw aufgebrochen

Obernkirchen (ots)

(ma)

In Obernkirchen, auf einem Privatgrundstück in der Straße "Im Sieke", ist von Sonntag auf Montag ein abgestellter Pkw Volvo, durch Einschlagen der Seitenscheibe an der Beifahrertür, aufgebrochen worden.

Aus dem Fahrzeuginneren wurden abgelegte Wertsachen entwendet.

Für mögliche Hinweise können sich Zeugen bei der Polizeistation Obernkirchen, Tel.: 05724-95 88 60, melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell