Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Schwerer Verkehrsunfall in Landesbergen

Nienburg (ots)

LANDESBERGEN (jah) - Am 31.03.2020 gegen 18 Uhr ereignete sich auf der Langen Straße in Landesbergen ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 47-jähriger Mann befuhr mit seiner Sattelzugmaschine nebst Anhänger die Brückenstraße in Fahrtrichtung Landesbergen und wollte mit seinem Fahrzeug nach links in die Lange Straße einbiegen. Nach ersten Ermittlungen übersah der Mann beim Abbiegevorgang eine von rechts nahende, vorfahrtberechtigte Radfahrerin. Es kommt im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß, wobei die 37-jährige Frau aus Landesbergen mit ihrem Fahrrad unter der Sattelzugmaschine eingeklemmt wird.

Die Frau erleidet aufgrund des Unfalles schwere Verletzungen und wurde mittels Rettungswagen in die Helios Klinik nach Nienburg verbracht. Gegen den LKW-Führer wurden ein Ordnungswidrigkeitenverfahren und ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

