POL-NI: Brand in Bücken mit einer verletzten Person

BÜCKEN (jah) - Am gestrigen Tage kam es gegen kurz nach 20 Uhr zu einem Wohnungsbrand Am Markt in Bücken.

Zu dem Brand in dem Mehrfamilienhaus, in dem sich auch eine Geschäftsräumlichkeit befindet, wurden ca. 120 Feuerwehrkameradinnen und Kameraden aller umliegenden Wehren entsandt. Der einzige Mieter der brandbetroffenen Wohnung, ein 54-jähriger Mann, konnte sich selbständig ins Freie retten, musste jedoch mit Verbrennungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. An dieser Wohnung, die sich in einem Anbau befand, entstand umfassender Sachschaden, zusätzlich mussten Feuerwehrkräfte Türen einer angrenzenden Wohnung öffnen.

Hinweise zu Brandursache und Schadenshöhe liegen zur Zeit nicht vor, die polizeiliche Ermittlungsarbeit dauert fort.

Die angrenzende L 352 musste während des Einsatzes vollgesperrt werden.

