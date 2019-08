Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte Einbrecher dringen in Himmelpfortener Modehaus ein

Stade (ots)

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 18:30 h und 08:50 h in Himmelpforten in der Bahnhofstraße nach dem Aufhebeln einer hinteren Zugangstür in die Geschäftsräume eines dortigen Modehauses eingedrungen.

Im Inneren wurden sämtliche Räume durchsucht und schließlich ein ca. 50 x 40 cm großer Tresor mit einer geringen Menge Bargeld sowie 5 Damen-Wellensteyn-Jacken erbeutet und mitgenommen.

Für den Abtransport des Diebesgutes müssen die Einbrecher möglicherweise mit einem passenden Transportfahrzeug oder Anhänger in der Nähe des Tatortes gewesen sein.

Der Tresor konnte am gestrigen Donnerstag gegen 16:40 h durch aufmerksame Passanten in einem Graben an einem Verbindungsfußweg zwischen den Straßeen Buschhörne und Gaßmannstraße in Himmelpforten wieder aufgefunden werden. Er wurde von der Polizuei sichergestellt und wird jetzt auf Spuren untersucht.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten oder sonstige sachdienliche Beobachtungen bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-616670.

