Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Nachmeldungen

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Wer entwendete die Felgen? - Dietzenbach

(as) In der Zeit von Samstagmittag, 13 Uhr bis Montagmorgen, 10 Uhr entwendeten Unbekannte in der Paul-Brass-Straße von zwei Audi Q3 und Q7 jeweils vier Reifen inklusive Felgen. Unter die Bremsscheiben wurden Steine gelegt. Die abgemeldeten Fahrzeuge waren auf einem umzäunten Schotterparkplatz des dortigen Autohändlers abgestellt. Der Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Hundehalterin flüchtet nach Unfall auf Fahrrad - Neu-Isenburg

(as) Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen ereignete, Zeugen. Gegen 10.50 Uhr befuhr eine 54-Jährige aus Neu-Isenburg mit ihrem Fahrrad den Waldweg "Eisenbahnschneise". Ihr soll dann eine bislang unbekannte junge Frau auf einem Fahrrad entgegenkommen sein, die ein nicht angeleinter Hund begleitete. Im Moment als sich beide querten, sei dann der Hund vor das Fahrrad der Neu-Isenburgerin gelaufen, sodass diese auswich und dabei stürzte. Die Unbekannte Radfahrerin sei dann trotz Ansprache davongefahren, ohne sich um den entstanden Sachschaden von circa 200 Euro und die leichten Verletzungen der Gestürzten zu kümmern. Die Unfallverursacherin war etwa 28 Jahre alt, 1,68 Meter groß und schlank. Sie trug eine schwarze Pudelmütze über ihren langen blonden Haaren, eine schwarze Brille, schwarze Jacke und vermutlich eine dunkle Jeans. Bei dem Hund handelte es sich um einen schwarzen Jagdhund. Die Rasse ist nicht bekannt. Er trug ein grün/schwarzes Geschirr. Zeugen, die die junge Frau kennen, oder sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation in Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0.

Unfallflucht auf Supermarktparkplatz - Langen

(as) Montagmorgen ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße "An der Winkelwiese" eine Unfallflucht. Um 9.15 Uhr stellte Ein 52-Jähriger seinen schwarzen BMW X3 vorwärts in einer Parklücke ab. Als er um 9.30 Uhr wieder an sein Fahrzeug herantrat, stellte er fest, dass ein bislang Unbekannter sein Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken im Heckbereich beschädigt hatte. Der Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Wer etwas beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizeistation in Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0.

Offenbach, 23.12.2019, Pressestelle, Alexander Schlüter

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Pressestelle



Telefon: 069 / 8098 - 1210

Fax: 069 / 8098 - 1207

Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868

Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834

Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743

Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806

Alexander Schlüter (as) - 1218 oder 0162 / 201 3290

E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell