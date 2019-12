Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Offenbach/Dietzenbach: 19-Jähriger in Untersuchungshaft; Mühlheim: Weihnachtsüberraschung; Hanau: Zaunelemente gestohlen

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. 19-Jähriger in Untersuchungshaft - Offenbach/Dietzenbach

(mm) Beamte der Polizeistation Dietzenbach nahmen in der Nacht zum Freitag einen 19-Jährigen an der S-Bahnstation Steinberg fest. Der junge Mann, der keinen festen Wohnsitz hat und sich vermutlich widerrechtlich in Deutschland aufhält, steht im Tatverdacht am Dienstag, 17. Dezember, eine 26-jährige Frau in der Taunusstraße überfallen zu haben (wie bereits berichtet). Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt, Zweigstelle Offenbach, wurde der Beschuldigte dem Haftrichter vorgeführt, der gegen ihn einen Untersuchungshaftbefehl wegen Fluchtgefahr erließ. Der 19-Jährige wurde nach der richterlichen Vorführung in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

2. Mit Leiter und Brecheisen angerückt - Hainburg

(mm) Mit einer Leiter und einem Brecheisen sind Einbrecher am Sonntag, gegen 22.40 Uhr, zu einer Spielhalle in der Daimlerstraße in Klein-Krotzenburg angerückt. Beides nutzten die Unbekannten, um über ein Vordach in ein Fenster im ersten Obergeschoss des Gebäudes einzusteigen. Nachdem sie das Fenster aufgebrochen hatten, machten sich die Eindringlinge in der Spielhalle an einem Automaten zu schaffen, aus dem sie schließlich das darin vorgefundene Geld stahlen. Mit ihrer Beute verschwanden die Einbrecher wieder. Die mitgebrachte Leiter ließen die Täter dafür am Tatort zurück. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo in Offenbach (069 8098-1234).

3. Weihnachtsüberraschung - Mühlheim

(as) Pünktlich zu Weihnachten meldete sich ein ehrlicher Finder bei der Polizeistation Mühlheim. Am Freitagabend erschien ein 62-Jähriger auf der Wache und übergab den Beamten ein prall gefülltes Portemonnaie. Dieses hatte er zuvor in einer Bankfiliale auf einer Ablage im Vorraum entdeckt. In der Geldbörse befand sich glücklicherweise neben einem vierstelligen Betrag auch ein Personalausweis, wodurch der Verlierer ermittelt und verständig werden konnte. Motiviert durch die frohe Weihnachtsbotschaft machte sich der 23-Jährige Offenbacher auf dem Weg nach Mühlheim, wo ihn sein Geldbeutel ausgehändigt wurde.

4. Die Polizei sucht Zeugen nach Trunkenheitsfahrt - Rodgau

Freitagnacht, gegen 23 Uhr, war ein offenbar betrunkener 50-jähriger Autofahrer aus Obertshausen mit seinem weißen 1er BMW auf der Rodgau-Ring-Straße unterwegs. Bevor er von der Polizei gestoppt werden konnte, soll er nach Zeugenaussagen Schlangenlinien gefahren sein und dabei auch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Hierbei wäre er immer wieder in den Gegenverkehr geraten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3,5 Promille. Der 50-Jährige wurde im Anschluss mit auf die Wache genommen und eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein und seine Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Die Polizei bittet nun Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die möglicher gefährdet wurden, sich telefonisch unter der Rufnummer 06104 6908-0 bei der Polizeistation Heusenstamm zu melden.

5. Lastkraftwagen beschädigt Leitpfosten und Verkehrszeichen - Mainhausen/Bundesstraße 469

(as) Ein Lastkraftwagen hat am Freitagnachmittag mehrere Verkehrseinrichtungen beschädigt. Gegen 14.15 Uhr war der Lkw auf der Bundesstraße 469 aus Richtung Stockstadt kommend zur Anschlussstelle Mainhausen, der Bundesautobahn 45 in Richtung Gießen unterwegs. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers rammte er einen Leitpfosten und ein Verkehrszeichen. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Sachschaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von circa 600 Euro. Die Polizei bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

6. Mercedesfahrer übersieht offensichtlich eine Fußgängerin - Seligenstadt

(as) Am Samstagmorgen stießen ein 76-jähriger Fahrer eines Mercedes und ein Fußgänger zusammen. Gegen 10.15 Uhr befuhr der Autofahrer einen Kreisverkehr auf der Landesstraße 3065 und verließ diesen an der Ausfahrt Steinheimer Straße. Vermutlich durch die tiefstehende Sonne übersah der 76-Jährige eine 23-Jährige Fußgängerin, die den dortigen Fußgängerüberweg überquerte. Durch den Aufprall erlitt sie leichte Prellungen am linken Bein und Fuß. Unfallzeugen melden sich bitte telefonisch bei der Polizeistation in Seligenstadt unter 06182 8930-0.

Bereich Main-Kinzig

1. Zaunelemente gestohlen - Hanau

(mm) Wer kann Hinweise auf einen Pritschenwagen mit polnischen Kennzeichen geben, der im Zusammenhang mit einem Diebstahl von Zaunelementen, der sich am Sonntagabend, zwischen 22.30 und 23 Uhr, in der Fasaneriestraße (10er Hausnummer) ereignete, steht. Der Kleinlastwagen, vermutlich Peugeot, soll von Unbekannten als Transportfahrzeug benutzt worden sein. Nach ersten Erkenntnissen hatten die Täter die Metallelemente, die als Einfriedung für eine Baustelle dienten, abmontiert und auf den Pritschenwagen geladen. Anschließend waren sie mit der ergaunerten Ware fortgefahren. Die Kriminalpolizei ist für Hinweise über die Telefonnummer 06181 100-123 zu erreichen.

Offenbach, 23.12.2019, Pressestelle, Michael Malkmus

