POL-OF: Pressebericht Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 22.12.2019

Einbruch in acht Kleingärten - Langen

Unbekannte Täter trieben von Freitag (20.12.) auf Samstag (21.12) ihr Unwesen in der Gartensiedlung in der Karl-Nahrgang-Straße. Insgesamt acht Parzellen waren betroffen. Die Kriminellen drangen in die Gartenlauben ein und entwendeten diverse Elektrogeräte im Wert von etwa 2400 Euro. Da ein Teil des Stehlgutes relativ schwer war, ist davon auszugehen, dass von den Tätern ein größeres Fahrzeug mitgeführt wurde. Die Polizei in Langen sucht im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder einem verdächtigen Fahrzeug geben können. Die Hinweise werden unter der Telefonnummer 069 8098-1234 entgegengenommen.

Vorläufige Festnahme von drei mutmaßlichen Einbrechern - Rodgau

Gestern Mittag hat die Polizei in Hainhausen drei mutmaßliche Einbrecher (18, 19 und 21 Jahre) vorläufig festgenommen. Durch eine Zivilstreife wurden die Täter beobachtet, wie sie sich an einem Einfamilienhaus in der Grafenbergstraße zu schaffen machten. Nach Verlassen des Objektes flüchteten die Einbrecher über die Gärten in die Westendstraße, wo sie vorläufig festgenommen werden konnten. Das Trio, zwei Frauen und ein Mann, haben keinen festen Wohnsitz; eine der beiden Frauen ist wegen Eigentumsdelikten bereits polizeilich aufgefallen. Die Ermittlungen dauern an.

Bereich Main-Kinzig

Raub auf Taxifahrer- Hanau

Am gestrigen, frühen Samstagmorgen, gegen 05.55 Uhr, wurde der Fahrer eines Taxis in der Graf-Philipp-Ludwig-Straße von zwei Fahrgästen ausgeraubt. Der 57-jährige Taxifahrer nahm zunächst drei Fahrgäste am Frankfurter Hauptbahnhof auf. Nachdem ein Fahrgast zwischenzeitlich ausgestiegen war, kamen die beiden anderen Insassen in Hanau an. Als das Taxi am Fahrtziel in der Graf-Philipp-Ludwig-Straße stoppte, hielt ein bislang unbekannter Täter den Taxifahrer fest, während der andere auf den Fahrer einschlug. Im Gerangel wurde die Geldbörse mit einem dreistelligen Geldbetrag entwendet, ehe beide Ganoven in Richtung Goldschmiedehaus die Flucht ergriffen. Beide Tatverdächtige waren männlich, zwischen 20 und 30 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß und sprachen fließend Deutsch. Sie trugen eine Jeans und eine graue Kapuzenjacke, wobei der kräftigere von beiden eine schwarze Jacke in seiner Hand hatte. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bitte Zeugen, die Hinweise zu den Räubern geben können, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Räuberische Erpressung am Busbahnhof - Langenselbold

Freitagnacht (20.12.), in der Zeit von 23.30 Uhr bis Mitternacht, geriet ein 19-jähriger Schüler aus Mühlheim am Main am Busbahnhof an drei bislang unbekannte Täter. Unter Androhung von körperlicher Gewalt forderten sie Geld. Nachdem ihnen der Heranwachsende einen kleineren Geldbetrag ausgehändigt hatte, floh das Räubertrio im Regional Express in Richtung Fulda. Die männlichen Täter osteuropäischer Erscheinung waren etwa 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet. Der Ganove, der den Geschädigten ansprach, besaß eine Sidecut Frisur. Zeugen, die den Vorfall am Busbahnhof beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Autobahnpolizei Langenselbold

- keine Beiträge -

Offenbach am Main, 22.12.2019, Michael Schöfer, Polizeiführer vom Dienst

