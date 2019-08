Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Vom Fahrrad in die Haftanstalt

Arnsberg (ots)

Ein 37-jähriger Arnsberger befindet sich seit Dienstag in einer Haftanstalt. Eine Polizeistreife bemerkte den betrunkenen Mann gegen 14 Uhr auf der Heinrich-Lübke-Straße. Er fuhr in Schlangenlinie und drohte von seinem Fahrrad zu fallen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille. Bei der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Diebstahldelikten bestand. Bei der anschließenden Festnahme leistete er Widerstand. Der Mann wurde gefesselt und zunächst zur Polizeiwache verbracht. Bevor der Arnsberger seine Reise in eine Haftanstalt antreten musste, wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wird nun wegen einer Widerstandshandlung gegen Vollstreckungsbeamte sowie der Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

