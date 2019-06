Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst - Vorst: Autofahrerin touchiert Radfahrerin - leicht verletzt

Tönisvorst - Vorst (ots)

Am Sonntag, gegen 17.00 Uhr, fuhr eine 85-jährige Radfahrerin aus Vorst auf der Süchtelner Straße in Vorst und bog nach links in die Eichenstraße ab. Als sie sich schon zum Abbiegen mittig der Fahrbahn eingeordnet hatte, überholte sie recht von hinten ein Pkw, der von einer 28-jährigen Vorsterin geführt wurde. Der Pkw touchierte den Lenker des Fahrrades. In der Folge stürzte die 85-Jährige und wurde dabei leicht verletzt. /wg (719)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell