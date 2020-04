Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebstahl von Auffahrrampen

Nienburg (ots)

LEESE (jah) - Am 22.03.2020 kam es zwischen 22 Uhr und 23.03.2020, 8 Uhr, am Bahlweg in 31633 Leese zu einem Diebstahl von Auffahrrampen. In der dortigen Feldmark, also der Verlängerung des Bahlweges, waren zum o.g. Zeitpunkt diverse landwirtschaftliche Fahrzeuge abgestellt, die zum Legen von Kartoffeln dienten. Des Weiteren befand sich dort ein abgestellter Anhänger, auf dem die großen Alurampen im Wert von ca. 250 EUR abgelegt worden waren. Am Montagmorgen wurde dann der Diebstahl der Rampen festgestellt. Das Polizeikommissariat Stolzenau bittet um Hinweise aus der Bevölkerung bezüglich möglicher Beobachtungen im Bahlweg zur Tatzeit, Tel. 05761-92060.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Daniel Jahn, PHK

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: 05021/9778-107

Fax2mail: +49 511 9695-602249

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell