Polizeidirektion Hannover

POL-H: Wedemark: Familie erleidet Kohlenstoffmonoxid-Vergiftung

Hannover (ots)

Eine sechsköpfige Familie ist am Sonntagabend (08.12.2019, 23:00 Uhr) durch Kohlenstoffmonoxid(CO)-Austritt in ihrem Haus im Ortsteil Negenborn verletzt worden. Der 13-jährige Sohn hat die Gefahr bemerkt und eine Bekannte angerufen, die die Feuerwehr alarmiert hat.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 13-Jährige bemerkt, dass seine Eltern (Vater 41, Mutter 38) nicht mehr aufstehen konnten. Daraufhin rief er eine Bekannte an, die schlussendlich die Feuerwehr alarmierte. Diese konnte die sechsköpfige Familie (Kinder: zwei, vier, elf und 13 Jahre alt) aus dem Haus an der Straße Schwalbennest retten. Die Erwachsenen kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Alle vier Kinder wurden ebenfalls leicht verletzt in eine Klinik gebracht. Die Familie konnte die Klinik inzwischen wieder verlassen. Die Feuerwehr konnte im Wohnhaus eine deutlich erhöhte CO-Konzentration messen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des CO-Austritts aufgenommen. Derzeit gehen die Beamten davon aus, dass die erhöhte Konzentration von im Topf erhitzter Holzkohle verursacht wurde. /has, now

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Pressestelle

Philipp Hasse

Telefon: 0511 109-1042

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell