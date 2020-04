Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Auetal - Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Rinteln (ots)

(tuc) Am Samstag, den 04. April 2020 kam es gegen 06:30 Uhr im Industriegebiet des Auetaler Ortsteils Rehren zu einem Verkehrsunfall. Bei diesem verwechselt ein 32-jähriger Fahrzeugführer die Gänge seines Elektroautos und beschädigt dadurch ein Metallzaunzaunelement. Anschließend entfernt er sich unerlaubt vom Unfallort, vergisst dabei jedoch das von seinem Fahrzeug abgefallene Kennzeichen. Der Unfallhergang wird durch aufmerksame Zeugen beobachtet, die alle wichtigen Informationen an die Polizei Rinteln melden und das Kennzeichen einsammeln. Kurze Zeit später kann der Fahrzeugführer fahrenderweise im Auetal angehalten werden. Bei der anschließenden Kontrolle fällt auf, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken steht. In der Folge wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt.

Sollten weitere Zeugen den Unfallhergang oder andere sachdienliche Hinweise gemacht haben, werden diese gebeten, sich mit der Polizei in Rinteln in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Rinteln

Pressestelle

Hasphurtweg 3

31737 Rinteln

Telefon: 05751/95450

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell