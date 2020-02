Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Räumlichkeiten eines Tennis Clubs +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Sonntag, 23. Februar 2020, gewaltsam in den Gastronomiebereich eines Tennis Clubs in der Lethestraße ein.

Sie warfen mit einem Stein eine Fensterscheibe im rückwärtigen Bereich ein und hebelten die Tür zur Gaststätte auf. Ob sie Diebesgut erbeuten konnten, ist derzeit unbekannt.

Der Sachschaden wurde auf etwa 800 Euro geschätzt.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 zu melden (0023415).

