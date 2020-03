Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden und des Polizeipräsidiums Offenburg - Rastatt - Ermittlungen aufgenommen

Rastatt (ots)

Die genauen Hintergründe eines Unfalls mit tödlichem Ausgang am 12.03.2020 unweit der Josefstraße sind derzeit noch unklar. Nach derzeitigem Sachstand fiel ein 60 Jahre alter Mann mutmaßlich ohne Fremdbeteiligung in den Gewerbekanal, welcher in die Murg mündet. Hierbei kam jede Hilfe zu spät. Im Zuge umfangreicher Suchmaßnahmen, unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers, in der Nacht auf Freitag konnte der 60-Jährige gegen 03:00 Uhr im Kanal der Wasserkraftanlage geborgen werden. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unglücks aufgenommen. /ms

