Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Radfahrer bei Unfällen verletzt +++

Oldenburg (ots)

Am Mittwoch kam es auf dem Radweg der Sandkruger Straße zu einem Zusammenstoß zweier Radfahrer. Ein 69-jähriger Radfahrer war um 15.20 Uhr auf dem rechten Radweg der Sandkruger Straße in Richtung Oldenburg unterwegs. Dort kam es dann zur Kollision mit einem 21-jährigen Radfahrer, der in entgegengesetzter und nicht zugelassener Richtung fuhr. Der 69 Jahre alte Oldenburger wurde bei dem Unfall leicht verletzt. (643340)

Um 16.45 Uhr wollte der 72-jährige Fahrer eines Mercedes von der Wunderburgstraße nach rechts in die Bahnhofsallee einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer Radfahrerin, die auf dem linken Radweg in Richtung Bremer Heerstraße fuhr. Die 37-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. (642769)

Die Telefonnummer für Zeugenhinweise lautet 0441/790-4115.

