Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wietze - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Celle (ots)

Am vergangenen Freitag (05.06.) kam es auf dem Parkplatz der Fa. Rewe in Wietze zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher offensichtlich unerlaubt vom Unfallort entfernte, ohne seine Beteiligung einzuräumen. Gegen 11.00 Uhr hatte der Fahrer eines schwarzen Mercedes CLK mit Celler Kennzeichen sein Fahrzeug auf dem Rewe-Parkplatz in Wietze gesichert abgestellt. Als er kurze Zeit später zu seinem Auto zurückkehrte, musste er feststellen, dass die Stoßstange am Heck des Fahrzeuges Beschädigungen aufwies. Der Fahrzeugführer erstattete Anzeige bei der Polizei. Möglicherweise können die Beschädigungen durch eine Anhängerkupplung hervorgerufen worden sein.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dieser Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Wietze unter der Telefonnummer 04146-986230 in Verbindung zu setzen.

