Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Versuchter Diebstahl von Elektroschrott

Celle (ots)

Nur durch aufmerksame Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens konnte am späten Freitagabend der vergangenen Woche der Diebstahl von Elektroschrott vereitelt werden. Kurz nach 19.00 Uhr, also lange nach dem offiziellen Betriebsschluss, wurden zwei bislang unbekannte Täter auf dem rückwärtigen Gelände der Celler Abfallwirtschaft in der Braunschweiger Heerstraße von zwei Mitarbeitern einer Sicherheitsfirma beobachtet, wie diese bereits zur Entsorgung freigegebene und in offenen Metallboxen gelagerte Elektrowerkzeuge in mitgeführte Taschen verstauten. Als die beiden Langfinger die Mitarbeiter entdeckten, ergriffen sie sofort die Flucht in Richtung "Alter Postweg" und verschwanden unerkannt. Zurück ließen die beiden Täter einen Rucksack, eine große Einkaufstüte und einen schwarzen Koffer, in die sie bereits einen DVD-Spieler, eine Bohrmaschine und einen Trennschleifer verstaut hatten.

Bei den beiden Täter handelt es sich nach Angaben der beiden Zeugen um eine männliche, ca. 170-180 große Person, sowie eine rund 160 - 170 cm große weibliche Person. Beide waren schwarz gekleidet und trugen eine Kapuze. Auffallend war auch, dass beide mutmaßlichen Diebe eine Mundschutz trugen. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalles. Personen, denen zur tatrelevanten Zeit in der unmittelbaren Nähe des Tatortes zwei Personen mit der o.g. Beschreibung aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141/277-215 in Verbindung zu setzen.

