Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Adelheidsdorf - Vier Autos aufgebrochen

Celle (ots)

Adelheidsdorf - Vier Autos aufgebrochen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch dieser Woche wurden in Adelheidsdorf gleich vier Autos aufgebrochen. Diese waren durch ihre Eigentümer gesichert auf den jeweiligen Grundstücken im Holzweg und der angrenzenden Jägerheide abgestellt worden. In drei der vier Fällen wirkten die Täter gewaltsam auf eine Scheibe des jeweiligen Autos ein und gelangten so in das Fahrzeuginnere. Lediglich aus einem Auto wurde ein geringer Bargeldbetrag entwendet.

Ob diese Taten möglicherweise im Zusammenhang mit dem Wohnhauseinbruch im Holzweg stehen ist noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Hinweise zu den Autoaufbrüchen nimmt die Polizei in Wathlingen unter der Rufnummer 05144/495460 entgegen.

