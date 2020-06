POL-CE: Adelheidsdorf - Wohnhauseinbruch

Polizeiinspektion Celle

Offensichtlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (03.06.) verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit zwischen 19.30 und 06.45 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus im Holzweg in Adelheidsdorf. Nach Aufhebeln eines Fenster gelangten die Einbrecher in das Gebäudeinnere und durchsuchten die Räume, nahmen jedoch nichts mit. Es entstand ein Sachschaden in niedriger dreistelliger Höhe.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Celle unter 05141/277-215 entgegen.

