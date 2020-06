Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Trickdiebstahl beim Geldwechseln

Celle (ots)

Am gestrigen Vormittag kam es im Celler Stadtgebiet zum Diebstahl von Bargeld unter dem Vorwand sich Geld wechseln zu lassen. Geschädigt wurde dabei eine 77-jährige Frau aus Celle. Diese war gegen 11.15 Uhr mit ihrem Fahrrad unterwegs als sie im Bereich des Fußweges des Parkplatzes "Am Kreise" von einen Mann angesprochen wurde. Der ca. 50-60 jährige Mann mit südländischem Aussehen sprach die Frau an und bat darum, eine 2 Euro Münze zu wechseln. Bereitwillig holte die Dame Ihre Geldbörse aus der Tasche und wechselte die 2-Euro Münze in zwei 1-Euro Münzen. Damit gab sich der Mann aber noch nicht zufrieden und wollte nunmehr auch noch die 1-Euro Münze gegen Cent Münzen getauscht haben. Auch diesen wusch konnte die ältere Dame erfüllen. Anschließend verstaute die Frau Ihre Geldbörse in der mitgeführten Tasche und setzte ihren Nachhauseweg fort. Der Mann ging in Richtung Parkplatz. Zu Hause angekommen stellte die Frau fest, dass der unbekannte Mann ihr offensichtlich während des Wechselvorganges einen Geldschein aus dem Portemonnaie entwendet haben muss.

Der "Langfinger" war rund 170 - 180 cm groß, hatte kurze graue Haare, einen drei-Tage Bart und eine kräftige Statur.

Zum Tatzeitpunkt haben sich nach Angaben des Opfers noch weitere Personen auf dem Parkplatz aufgehalten. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Angaben zum Täter machen können. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Rufnummer 05141/277-215 in Verbindung zu setzen.

