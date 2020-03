Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Vereinsheim des Sportanglervereins - Zeugen gesucht

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen bislang unbekannte Täter in das Vereinsheim des Sportanglervereins am Ladenburger Fußweg/Im Bollengewann neben der Autobahn ein. Mit brachialer Gewalt wurden insgesamt vier Stahltüren aufgehebelt und aus den Räumlichkeiten ein Elektrobootsmotor, ein Notstromaggregat sowie ein Beamer und eine Registrierkasse entwendet. Die Höhe des Diebstahlschadens steht noch nicht endgültig fest, der Sachschaden an den Türen beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Zeugen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten unter Telefon 06201/10030 beim Polizeirevier Weinheim anzurufen.

