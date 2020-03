Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Einbruch in Markthaus - Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde im Markthaus in der Kurt-Schuhmacher-Straße eine Fensterscheibe eingeschlagen. Die Ermittlungen ergaben, dass der oder die Täter jedoch nicht in den Markt einstiegen waren, eventuell wurde sie bei der weiteren Tatausführung gestört. Bereits Anfang Februar war in das Markthaus eingebrochen und dabei Getränke und Süßigkeiten entwendet worden. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06201/10030 beim Polizeirevier Weinheim zu melden

