Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Verdacht des tätlichen Angriffs auf Polizeivollzugsbeamte - 21-Jähriger vorläufig festgenommen

Duisburg (ots)

Am Montag (17. Februar, 12:50 Uhr) rief ein 57 Jahre alter Busfahrer der DVG auf der Moerser Straße Polizeibeamte zur Hilfe, da er Probleme mit einem aggressiven Fahrgast hatte. Auch durch die Beamten ließ sich der Mann nicht beruhigen. Er soll gegen Scheiben geschlagen und die Ordnungshüter beleidigt und bespuckt haben. Als er in Gewahrsam genommen werden sollte, versuchte er zu flüchten. Zugleich soll er nach den Polizisten getreten und versucht haben, sie mit einem Kopfstoß zu verletzen. Der 21 Jährige konnte schließlich gefesselt und mit Unterstützungskräften in Gewahrsam genommen werden. Keiner verletzte sich. Wegen des Verdachts des Alkohol- und Drogenkonsums entnahm ihm dort ein Arzt ein Blutprobe. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wird er nun unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Polizeivollzugsbeamte einem Haftrichter vorgeführt.

