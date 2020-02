Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Schwarzfahrt führt zu Schlägerei - Vier Personen leicht verletzt

Duisburg (ots)

Am Freitag (15. Februar, 08:40 Uhr) stellte ein Ticketprüfer in der Straßenbahn 903 eine 43 Jahre alte Frau fest, die für eine lange Strecke nur ein Ticket für eine Kurzfahrt gezogen hatte. Ihre beiden Söhne gerieten in einen Streit mit dem 28 Jahre alten Fahrkartenkontrolleur in deren Folge es zu Handgreiflichkeiten kam. Die beiden 20 und 21 Jahre alten Männer sollen ihn und zwei zur Hilfe eilende Kollegen (40 und 48 Jahre) geschlagen und getreten haben. Die drei Überprüfer der Fahrausweise und der 20-Jährige verletzten sich leicht. Das Kriminalkommissariat 36 sucht unter der Rufnummer 0203 2800 Zeugen.

