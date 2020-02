Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Fußgänger angefahren - schwer verletzt

Duisburg (ots)

Am Freitagnachmittag (14.Februar, 17:45 Uhr) kam es auf der Duisburger Straße (L 1) zu einem Verkehrsunfall, wobei ein Fußgänger schwer verletzt wurde. Ein 25-jähriger Toyota-Fahrer befuhr den rechten Fahrstreifen der Duisburger Straße in Richtung Meiderich. In Höhe des Wanderwegs "Grüner Pfad", der zum Landschaftspark Nord führt, achtete er nicht auf das Rotlicht der dortigen Fußgängerampel. Aufgrund dessen fuhr er einen 67-Jährigen an, der in diesem Moment von rechts kommend die Duisburger Straße bei Grünlicht in Richtung Oberhausen überquerte. Der Senior wurde auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Er erlitt eine Nasenbeinfraktur sowie diverse Prellungen und Schürfwunden. Ein angeforderter Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

