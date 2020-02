Polizei Dortmund

POL-DO: Zivile Polizeibeamte als Raubopfer ausgeguckt - zwei Festnahmen

Da hatten sich zwei Tatverdächtige offensichtlich das falsche Opfer für ihren Raub ausgesucht und nicht damit gerechnet, dass sie - anstelle Beute zu machen - im Polizeigewahrsam landen.

Die beiden Jugendlichen aus Algerien (14 und 15 Jahre), ohne festen Wohnsitz in Deutschland, sind bereits polizeibekannt und in jüngster Vergangenheit mehrfach wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Der 14-Jährige war erst gestern wegen eines Diebstahlsdelikts vorläufig festgenommen worden, musste allerdings aufgrund fehlender Haftgründe aus dem Gewahrsam wieder entlassen werden.

In der Nacht zu heute (6. Februar) hatten zivile Polizeibeamte ein Auge auf die Verdächtigen. In der Saarlandstraße / Ecke Stolzestraße sprach der 14-Jährige um 2:05 Uhr einen der beiden Zivilbeamten an und versuchte ihn in ein Gespräch zu verwickeln. Gleichzeitig näherte sich der 15-Jährige und stellte sich neben den Beamten. Als der 14-Jährige plötzlich die Fäuste erhob, schlagen wollte und zeitgleich sein Komplize nach dem Handy griff, gaben sich das vermeintliche Opfer und sein Kollege als Polizeibeamte zu erkennen.

Es folgten Widerstandshandlungen bei der Festnahme, der Einsatz von Pfefferspray durch Polizeibeamte und ein Gerangel. Den Jüngeren nahmen die Beamten sofort fest. Den Älteren schnappte sich eine Polizeibeamtin nach dessen kurzzeitiger Flucht.

Beide wurden in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Aufgrund fehlender Haftgründe wurden die beiden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aus dem Gewahrsam entlassen.

