Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Bild-Infos

Download

Goslar (ots)

Unerlaubte Müllentsorgung:

Am Montag, den 30.09.2019, nachmittags, meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und gab einen Hinweis auf eine Stelle mit einer größeren Menge an illegal entsorgten Dämmwollmaterials. Der Müllplatz befindet sich hinter einer alten Eisenbahnbrücke im Schimmerwald und ist von der K 46 aus über einen Waldweg erreichbar. Vermutlich wurde das Material irgendwann zwischen dem 28.09.2019 und dem 30.09.2019 durch bislang unbekannte Täter abgelegt. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Bad Harzburg zu melden.

Ruhestörung endete mit Vollstreckung eines Haftbefehls:

Am Mittwoch, den 02.10.2019, wurde die Polizei gegen 00.00 Uhr gerufen, weil in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Amtsgarten lautstark gefeiert wurde. In der Wohnung trafen die eingesetzten Beamten den Bewohner und weitere Gäste an. Es wurde Alkohol konsumiert. Die Personen wurden zur Ruhe ermahnt. Gegen einen 35jährigen Mann aus Goslar bestand ein Haftbefehl. Er wurde der JVA Goslar zugeführt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Bad Harzburg

Telefon: 05322-91 111-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell