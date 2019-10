Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar für Dienstag, 01.10.2019

Goslar (ots)

Diebstahl von KfZ-Kennzeichen In der Zeit von Sonntag, 29.09.2019 14:00 Uhr, bis Montag, 30.09.2019, 22:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter das vordere und hintere Kennzeichenpaar von einem Pkw Seat Ibiza in der Waldenburger Straße in Goslar. Wer Hinweise auf die Tat geben kann, möge sich mit der Polizei Goslar in Verbindung setzen.

Fahrraddiebstahl Am Montag, 30.09.2019, zwischen 08:00 Uhr und 15:00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter das durch Rahmenschloss gesicherte Fahrrad der Marke Diamant (28 Zoll) eines 59-jährigen Goslarers. Ihm entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1100 EUR.

Sachbeschädigung an Pkw Ein bislang unbekannter Täter schlug am Montagabend, gegen 23:50 Uhr die Scheibe der Beifahrerseite eines Pkw VW Lupo ein. Aus dem Pkw wurden nach jetzigen Erkenntnissen keine Wertgegenstände entwendet. Dem Geschädigten, einem 42-jährigen Mann aus Goslar, entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 EUR.

Verkehrsunfallflucht In einem Parkhaus in der Schützenallee wurde am Montag, 30.09.2019, in der Zeit von 05:45 Uhr bis 12:20 Uhr, der Pkw VW Golf eines 33-jährigen Helmstedters beim Einparken beschädigt. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die erforderliche Schadensregulierung zu bemühen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 EUR.

Verkehrsunfallflucht II Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer überfährt vermutlich beim Rückwärtsfahren ein Verkehrszeichen in der Mittelstraße. Anschließend verlässt er den Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen.

Verkehrsunfall Am Montag, 30.09.2019, gegen 15:05 Uhr, befuhr eine 38-jährige Frau aus Goslar mit ihrem Pkw Seat die Klubgartenstraße in Richtung Bahnhof. Als sie nach rechts in eine Parklücke abbiegen wollte, fuhr ihr eine in gleicher Richtung fahrende 51-jährige Clausthalerin mit ihrem Pkw Nissan auf. An beiden Pkw entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt 5.500 EUR.

Verkehrsunfallflucht mit Hund Ein 39-jähriger Lkw-Fahrer aus Bad Harzburg musste am gestrigen Montag einem Hund ausweichen, welcher ihm beim Ausparken auf einem Parkplatz in der Baßgeige vor das Fahrzeug lief. Dabei kollidierte er mit einem ordnungsgemäß geparkten Pkw. Die bislang unbekannte Hundehalterin, welche auch eine Leine bei sich führte, verließ im Anschluss den Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen.

