Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Auffahrunfall auf der Hochstraße

Recklinghausen (ots)

Heute, gegen 11.45 Uhr, fuhr ein 53-jähriger Autofahrer aus Haltern am See auf der Hochstraße in Fahrtrichtung Polsum und musste wegen eines Rückstaus verkehrsbedingt anhalten. Die hinter ihm fahrende 19-jährige Autofahrerin aus Marl bemerkte das wohl zu spät und fuhr auf das Auto des 53-Jährigen auf. Nach dem Unfall stand die 19-jährige Autofahrerin unter Schock. Sie wurde zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand 4.500 Euro Sachschaden.

