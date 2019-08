Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Kassenautomaten aufgebrochen

Diebe machten am Donnerstagmorgen Beute in Göppingen.

Ulm (ots)

In den frühen Morgenstunden, gegen 5 Uhr, waren Unbekannte in einem Parkhaus in der Eichertstraße am Werk. Sie brachen zwei Kassenautomaten auf und öffneten sie. Im Innern befand sich Bargeld. Das machten sie zu ihrer Beute und flüchteten unerkannt. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizisten vom Polizeiposten Jebenhausen suchen nun die Täter.

+++++++ 1453908

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell