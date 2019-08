Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Motorroller geklaut

Unbekannte entwendete zwischen Mittwoch und Donnerstag in Göppingen einen Roller.

Ulm (ots)

Zwischen Mittwoch und Donnerstag parkte der Roller in der Schurwaldstraße. Unbekannte nahmen ihn mit. Am Donnerstag entdeckte eine Zeugin den Roller in einem Feld im Bereich der Wangener Straße. Der Roller war in einem nicht mehr fahrbereiten Zustand. Die Diebe hatten ihre Zerstörungswut an ihm ausgelassen und ihn stark beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun die Täter.

Die Polizei gibt Tipps gegen die Lust an der Zerstörung Schauen Sie nicht weg, wenn Sie beobachten, dass jemand öffentliche Einrichtungen oder Privateigentum beschädigt. Erstatten Sie Anzeige. Greifen Sie keinesfalls selbst ein! Gewalt gegen Sachen kann leicht auch zu Gewalt gegen Personen eskalieren - zumal dann, wenn Alkohol im Spiel ist oder wenn eine Gruppe von Tätern auftritt. Wenn Sie Zeuge von Vandalismus werden, geben Sie der Polizei möglichst genaue Hinweise zur Tatzeit, zum Tatort, zu den Tätern und zu eventuell benutzten Fahrzeugen.

