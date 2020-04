Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Fahrlässige Brandstiftung

Lahr (ots)

Eine verletzte Bewohnerin und ein Sachschaden von schätzungsweise rund 60.000 Euro sind die Bilanz eines Brandes in der Hebelstraße am Dienstagnachmittag. Gegen 17:15 Uhr wurden die Rettungs- und Einsatzkräfte über den Brand in dem Gebäude informiert. Im zweiten Obergeschoss war es mutmaßlich durch falsch entsorgte Asche zu dem Brand gekommen. Dabei war die gesamte Küche zerstört worden. Löschwasser beschädigte im weiteren Verlauf auch eine darunter befindliche Wohnung. Während die anderen zehn Bewohner des Hauses unverletzt blieben, musste die Bewohnerin der betroffenen Wohnung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Lahr wegen fahrlässiger Brandstiftung dauern an.

