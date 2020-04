Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Hoher Sachschaden

Kehl (ots)

Unverletzt blieb ein 26 Jahre alter Lkw-Fahrer am Dienstagabend bei einem Unfall, der einen Schaden von über 50.000 Euro nach sich zog. Gegen 23:50 Uhr war der Mann mit seinem Sattelzug auf der L 75 von Auenheim/Bodersweier kommend in Richtung B 28 unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Sattelzug auf der Überleitung zur Bundesstraße nach rechts von der Fahrbahn ab, wobei sich der Auflieger von der Zugmaschine löste, die Leitplanke durchbrach und abseits der Fahrbahn zum Stehen kam. Die Zugmaschine kam unterdes auf der Fahrbahn zum Stillstand. Am beladenen Auflieger entstand Sachschaden von rund 50.000 Euro, an den Schutzplanken knapp 4.000 Euro. Die Bergung des Aufliegers, die bis in den Morgen andauerte, wurde durch die Straßenmeisterei abgesichert.

/rs

