Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach, Unterharmersbach - Eingebrochen und gezündelt

Zell am Harmersbach (ots)

Nach einem wiederholten Einbruch in ein Gebäude im Mühlweg, haben die Beamten des Polizeipostens die Ermittlungen aufgenommen. Im Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag war ein Unbekannter in das Gebäude eingebrochen, indem er hierzu eine Fensterscheibe einschlug. Ein Vorhang und der Gurt eines Rolladens waren im weiteren Verlauf ebenfalls durch Zündeleien beschädigt worden. Ob aus dem sporadisch bewohnten Gebäude etwas entwendet wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Kriminaltechniker unterstützen nun die Beamten des Polizeipostens Zell am Harmersbach durch ihre Spurensicherung. In den letzten acht Wochen war es dort bereits zu zwei ähnlichen Vorfällen gekommen.

