Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Einbruch in Getränkemarkt

Bühl (ots)

Auf die Einnahmen eines Getränkemarktes hatte es ein Unbekannter abgesehen, als er am späten Dienstagabend in das Geschäft in der Oberweierer Straße einbrach. Nachdem er ein Fenster zu einem Büro gewaltsam öffnete, suchte er im Inneren nach Beute. Durch einen Zeugen, der gegen 23 Uhr auf den Parkplatz einfuhr, wurde der Langfinger offenbar gestört, suchte das Weite und entfernte sich in Richtung Eichendorffstraße. Inwiefern der ungebetene Besucher erfolgreich war, bedarf derzeit noch der Abklärung. Kriminaltechniker sicherten Spuren, während die Beamten des Polizeireviers Bühl die Ermittlungen aufgenommen haben.

