Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Turnhalle beschmiert

Soest (ots)

In der Ferienzeit, zwischen dem 20.12.2019 und dem 07.01.2020, wurde an der Geschwister-Scholl-Straße eine Turnhalle von unbekannten Tätern verunstaltet. Mit orangener Farbe wurden ein Hakenkreuz und andere rechtsradikale Schriftzüge an die rückwärtige Wand gesprüht. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02921-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (wo)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell