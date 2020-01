Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Brand in Fabrikhalle

Soest (ots)

Am Dienstag, um 15:53 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einer Fabrikhalle an der Straße Lange Wende gerufen. Hier war es zum Brand von Metallstaub/Mehl beim "Sandstrahlen" einer Maschine gekommen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Gebäudeschaden entstand nicht. Es wurde niemand verletzt. (lü)

