Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte/Bad Westernkotten - Einbrecher flüchten

Erwitte (ots)

Am Dienstag um 19:40 Uhr versuchten unbekannte Täter in ein Haus an der Wagenfeldstraße einzubrechen. Der 61-jährige Hausbewohner wurde durch ein lautes Geräusch aus dem Wohnzimmer aufmerksam. Als er dort das Licht einschaltete, bemerkte er vor der Terrassentür zwei dunkel gekleidete Personen, die sofort die Flucht durch den Garten antraten. Der Hausbewohner verständigte daraufhin die Polizei. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung blieb leider ohne Erfolg. Die beiden Einbrecher hinterließen einen Schaden von etwa 1000,- EUR an der Terrassentür. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell