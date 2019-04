Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbrecher geschnappt

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall - Hessental: Einbrecher geschnappt

Am Karfreitag, gegen 16:30 Uhr, wollte ein 55jähriger Mann in einen Wertstoffhof in der Raiffeisenstraße in Schwäbisch Hall-Hessental einbrechen. Er war gerade dabei, über die Abzäunung der Firma zu klettern, als er von einem 51jährigen Mann dabei beobachtet wurde. Dieser alarmierte sofort die Polizei. Der Einbrecher flüchtete daraufhin und wurde vom Zeugen verfolgt. Um diesen abzuschütteln, warf er mit größeren Steinen nach ihm, verfehlte diesen jedoch. Der Einbrecher wurde schließlich von der Polizei gestellt und dingfest gemacht. Nun muss er mit einer Anzeige wegen versuchtem Einbruch rechnen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

-PvD-

Tel. 07151/950-0

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell