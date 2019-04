Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Von mehreren zusammengeschlagen, Nach Unfall davongefahren

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Von mehreren Personen zusammengeschlagen

Am Karfreitag, gegen 05 Uhr, wurden in Schwäbisch Gmünd, am Marktplatz Höhe des "Nanu Nana" zwei 24jährige Männer von einer südländischen Tätergruppe zunächst verbal und schließlich auch körperlich angegangen. Die Gruppe schlug und trat auf die beiden Männer ein. Bei der Tätergruppe soll es sich nach Angaben der Geschädigten um türkischstämmige Männer im Alter zwischen 25 - 30 Jahre handeln. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd (07171/358-0) zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Erst Unfall verursacht dann abgehauen

Am Karfreitag, gegen 12 Uhr, fiel Zeugen auf der B 29 Fahrtrichtung Aalen ein grauer Mercedes auf, der in Schlangenlinien durch den Einhorntunnel in Schwäbisch Gmünd fuhr. Das Fahrzeug konnte durch eine hinzugerufene Polizeistreife in der Aalener Straße auf Höhe des "Aldi" angehalten werden. Es stellte sich heraus, dass der 87jährige Fahrer zu Beginn des Einhorntunnel nach rechts gegen die Leitplanke fuhr, anschließend lenkte er sein Auto auf die Gegenfahrbahn, so dass der entgegenkommende Verkehr ausweichen musste um einen Zusammenstoß zu verhindern. Eine 18jährige VW Fahrerin konnte einen Zusammenstoß mit dem Mercedes nicht mehr verhindern und es kam zum Spiegelstreifer der beiden Fahrzeuge. Durch herumfliegende Teile wurde ein weiteres nachfolgendes Fahrzeug beschädigt. Trotz des angerichteten Schadens setzte der 87jährige seine Fahrt vor. Die Streife stellte fest, dass der Fahrer offensichtlich gesundheitliche Probleme hatte und orientierungslos war. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich bislang auf etwa ca. 10000 Euro. Ob weiterer Schaden entstanden ist, muss noch geklärt werden. Der Unfallfahrer musste seinen Führerschein abgeben und nun mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht rechnen. Zeugen, die weitere Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd (07171/358-0) zu melden.

